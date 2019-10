Ørjan Albrigtsen gjenvalgt som ordfører i Skjervøy:

– Glad jeg har sluppet hets på sosiale medier

Ørjan Albrigtsen var bekymret for negativ oppmerksomhet på sosial medier da han ble ordfører i 2015. Nå er han takknemlig for at han har sluppet mye av det.