Nå er ulykkesrapporten fra Lyngen klar

nyheter

ITROMSØ: Mandag formiddag melder NRK at en ulykkesrapport etter dødsulykken i Lyngen sist vinter er klar. UNN-overlege Eivind Smeland var 52 år gammel da han døde etter et fall fra en navnløs topp som ligger mellom Sultinden og Sofiatinden.

Ifølge NRK konkluderer rapporten, som er laget av Norges klatreforbund at hellingsvinkelen, kan ha fått det til å se ut som at skavlen befant seg lengre ut, eventuelt at det ikke så ut som en skavl. Smeland skal med andre ord ha feilbedømt hvor han befant seg.

Turkompis om Eivind Smeland: – Han var en venn av de helt sjeldne Stein Tronstad i Tromsø alpine redningsgruppe ble selv utkalt i forbindelse med ulykken som kostet hans nære venn livet. Til iTromsø sier han at Eivind var først oppe på toppen, før han falt mellom 300 og 500 meter ned fjellsiden.

Falt etter skavelbrudd

9. april 2019 klokka 12.53 fikk Troms politidistrikt melding om at en mann hadde falt etter et skavelbrudd ved Sultinden i Lyngen. Bruddet gikk på fra 1237 meters høyde og fallet utløste et snøskred som Eivind Smeland ble tatt i. Smeland ble funnet en time senere og erklært død på stedet.

UNN-ansatte i sorg etter kollegaens bortgang: – Han var en gledesspreder Den avdøde overlegen minnes som en respektert medarbeider med mye godt humør av sine kolleger ved sykehuset.

Ifølge venn og turkamerat Stein Tronstad, som ikke selv var på tur den dagen, var det tre personer i turfølget. En av de andre skigåerne sto i nærheten av Smeland da bruddet gikk, men klarte å holde seg fast med armene og kravle opp igjen.

En av de siste

Til iTromsø i april fortalte Tronstad at han og Smeland hadde vært på den samme toppen rekke ganger tidligere.

– Jeg og Eivind har vært på tur på samme topp som ulykken skjedde på tidligere, og Eivind har vært der flere ganger og var godt kjent. Det er nå mange av oss som lurer på hva som kan ha skjedd. Helt ærlig er Eivind en av de siste jeg kunne tenkt meg til ville gått ut på en toppskavl. Vi har vært på mange turer sammen og latt oss skremme av andre spor som har vært for nær kanten, sa Tronstad til iTromsø noen dager etter ulykka.