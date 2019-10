Flest elever dropper ut i nord

nyheter

– Å slutte på skolen er et alvorlig valg for den enkelte elev, men også for samfunnet. Disse tallene viser at vi trenger bedre og tettere oppfølging av elevene for å hjelpe flere til å fullføre og bestå videregående skole, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.