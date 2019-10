Sparebanken Nord-Norge forbedret resultatet med 686 millioner kroner

nyheter

ITROMSØ: Det er 686 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor. Det skriver selskapet i en pressemelding fredag morgen.

– Vi leverer et godt resultat både hittil i år og for kvartalet isolert sett. Den underliggende driften er god, og det er jeg svært fornøyd med. I tillegg bidrar ekstraordinære forhold i felleseide Sparebanken-alliansen til overskuddet. Selv om vi er fornøyd med egen drift er det ingen tvil om at resultatet vårt påvirkes av at det økonomisk sett går godt i landsdelen, sier konsernsjef Petter Høiseth i en pressemelding.

Nøkkeltall for 3. kvartal 2019: Resultat før skatt: 2 133 mill. kr. (1 447 mill. kr.)

EK-avkastning: 18,9 % (13,3 %)

Kostnadsprosent: 34,7 % (42,4 %)

Utlånstap: 13 mill. kr. (28 mill. kr.)

Ren kjernekapitaldekning: 15,9 % (14,7 %)

Utlånsveksten til bedriftsmarkedet er hittil i år på 8,3 prosent, som tilsvarer en årsvekst på mer enn 11 prosent. På privatmarkedet har konsernet en utlånsvekst på 5,6 prosent siste 12 måneder.

Utsiktene til fortsatt vekst i nord er gode, men konsernets analyser viser litt mindre optimisme nå enn tidligere.

– Usikkerheten i det internasjonale makrobildet har økt gjennom 2019. Vekstprognosene justeres stadig ned, og IMF meldte nylig at veksten i 2019 trolig blir den laveste siden finanskrisen. Dette kan påvirke den nordnorske økonomien, så her må vi være forberedt, sier Høiseth, og fortsetter:

– Det er tøff konkurranse, spesielt i boliglånsmarkedet. Kundene er prisbevisste, men våre tall viser at vi er konkurransedyktige. Vi forventer derfor ytterligere vekst.