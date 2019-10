Bitte lille Norge i Brooklyn

nyheter

«Tanta til Beate, hun bor i ei gate i Gamleby’n.»

Lillebjørn Nilsens udødelige vise klinger på høstsolbadede Conover Street. Det er fordi en newyorker fra Frøya har renset sangstemmen og stemt nylongitaren.

Tone Johansen eier og driver baren Sunny’s i Red Hook, et område nordvest i Brooklyn. På Sunny’s er musikken helt vesentlig. Når hun ikke holder konsert med kjente og ukjente artister, inviterer hun til jamsession.

– Sjelen trenger næring på samme måte som kroppen, sier hun om virksomheten.

– Hit kommer folk for å bli «vannet». Kall det gjerne et vannhull i dobbelt forstand.

Fjerne vikingminner

Takket være blant andre Johansen finnes det fortsatt et «Little Norway» i Brooklyn, New Yorks mest befolkede bydel. Men i Bay Ridge-kvarteret lengst sørvest i Brooklyn – der nærmere 100.000 nordmenn i sin tid regjerte «Lapskaus Avenue» – har andre etnisiteter overtatt.

I skyggen av Eiriksson-minnesmerket ved 4. aveny er kun navnene tilbake: The Leif, Valhalla Courts, Leske’s Bakery.

– De er borte nå, konstaterer stangfiskeren George Denoto om de moderne vikingene.

– De forsvant på samme sett som italienerne og irene – gudene vet hvor. Vi ser dem utelukkende når de arrangerer maiparaden sin.

Passe firkantet

Forfatteren Peter Kaldheim har vestlandsblod i årene. I en alder av 70 har han debutert og sjarmert kritikere med memoarboka «Idiot Wind», som tar utgangspunkt i oppveksten her som «squarehead». Det var merkelappen han fars generasjon pleide å sette både på seg selv og hverandre.

– Det handlet vel om den firkantede hodeformen hos enkelte nordboere. Selv om det opprinnelig var et skjellsord, ble det fort dagligtale, humrer Kaldheim.

Slik mener han å kunne forklare det urbane forsvinningsnummeret: I likhet med familien hans flyttet mange etter hvert til tilgrensende Long Island, en utvandring som grep om seg på 50-tallet.

– Folk som fikk barn etter krigen, siktet inn forstedene fordi det vanket mer eiendom for pengene der. I tillegg var det omtrent da det begynte å bli vanlig med masseproduserte hus. Før du visste ordet av det, var alle potetgårdene der ute omskapt til boligstrøk.

Kaffe og knekkebrød

Innslagene av rødt, hvitt og blått er mindre konsentrert i dagens Brooklyn, men like fullt til stede: I trendy-jappete Williamsburg har kaffesjappa Oslo Coffee Roasters hele to filialer. Og i Brooklyns fremadstormende område Sunset Park, som tradisjonelt har vært nok en skandinavtung enklave, lokker Norwegian Baked med «hjemmebakt» knekkebrød.

Innehaver Hedvig Bourbon forteller at oppskriften skriver seg fra en tante på Vinderen.

– Det var kjærlighet ved første bitt, utbroderer hun.

– Ideen er å lage nærings- og fiberrikt «crispbread», slik det gjøres i Norge, for det amerikanske markedet. Pakkedesignen er svensk, for jeg ville at produktet skulle ha et essensielt nordisk preg, ikke framstå som «enda en kjeks på hylla». Alle ingrediensene vi bruker, er organiske.

Storfint besøk

Imens ivaretar Johansen, med sin pønk- og kunstbakgrunn, norskheten på sitt vis. En av spillelistene som durer jevnt over Sunny’s-stereoen, er «Tone’s Norwegian 40s». Plutselig sitter de lokale bargjestene og nikker med til Jens Book-Jenssen og Nora Brockstedt uten å skjønne et kvidder av tekstene.

Ikke for det: Scenen hennes har rommet internasjonale storheter som Norah Jones og Lady Gaga. Ja, forleden var Steven Spielberg innom for å spille inn en sekvens til den kommende storfilmen «West Side Story» i de rustikke lokalene.

Johansen håper bare at det utsiktsstrategiske området Red Hook får beholde sin semibohemske stil, og ikke blir gentrifisert i hjel à la så mye av New York City.

– Det hjelper at det ikke finnes T-bane i nabolaget, sier hun og smiler lurt.

– Den som vil ned og ta en titt, hopper heller på fergen fra Wall Street.