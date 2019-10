Den verste sesongen på mange år

nyheter

I en pressemelding opplyser NVE at de har utarbeidet en rapport som oppsummerer ulykkene.

– Et liv som går tapt er et liv for mye. Denne rapporten gir oss verdifull lærdom, som kan bidra til å unngå nye ulykker. Blant annet jobber vi aktivt med å nå ut med informasjon til utenlandske skiturister, sier Rune Engeset, seksjonssjef i NVE og leder for Snøskredvarslingen i pressemeldingen.

Dette er hovedfunnene NVE har trukket fram fra rapporten:

Omkomne:

9 personer døde i forbindelse med ferdsel på ski i fjellet, 6 i skred og 3 på grunn av skavlbrudd. 4 døde i motorisert ferdsel, 2 på snøscooter og 2 som brøytet vei

Halvparten (6 av 13) av de døde var utenlandske skiturister. De fleste ulykkene (7 av 13) var i Troms fylke

Eivind Smeland (52) omkom i april etter fallulykke i Lyngen: Nå er ulykkesrapporten fra Lyngen klar Norges klatreforbund har utarbeidet rapporten om dødsulykken.

Skredulykker:

De fleste ulykkene skjedde i komplekst, skredutsatt terreng og i terrengfeller. Den vanligste skredårsaken er vedvarende svake lag

To av ulykkene skjedde utenfor de faste varslingsregionene, den ene i region Heiane (som nå har varsling) og den andre var skavlbrudd på Svalbard.

Alle ulykkene skyldes at de som ble tatt av skredet selv eller en i gruppen de gikk med utløste skredet

At 69 personer ble tatt av skred i fjor er marginalt høyere enn gjennomsnittet (61) for de siste fem årene

– Man bør holde god avstand fra kanten Skredekspert Espen Nordahl sier man bør være obs i fjellet nå.

Rapporten ser også på utviklingen siden 2009. De siste fem årene har det vært:

1059 personer involvert i skred. Av disse ble 307 tatt av skred, 29 omkom og 45 skadet. Det er flest som omkomne på ski (66 %) og snøscooter (23 %)

14 fatale ski/snøbrettulykker, med 18 døde. Alle hadde skredutstyr. Av de omkomne var 14 menn og 4 kvinner, og omkring 50 % var over 50 år. 11 av 18 omkomne var utenlandske skiturister.

5 fatale skuterulykker, 5 døde. Ingen hadde kameratredningsutstyr.

3 fatale ulykker med skred mot hus (2 døde), anleggsmaskiner (2 døde) og folk som var til fots (2 døde)

Funn i rapporten viser forøvrig at de siste fem årene har:

10 av 22 fatale ulykker skjedd i Troms fylke

7 av 22 fatale ulykker var med utenlandske skiturister

14 av 22 fatale ulykker skjedde i mars (6) og april (8)

Rapporten i sin helhet kan leses her.