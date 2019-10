Denne uka har vi egenberedskapsuka

nyheter

Mandag 28. oktober starter Egenberedskapsuka 2019 og varer ut uka. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som står bak initiativet. Måler er å øke folks kunnskap om egenberedskap slik at flere gjør fornuftige forberedelser.

Flere kommuner i Nord-Troms og Fylkesmannen i Troms og Finnmark setter derfor denne uken fokus på egenberedskap.

Myndighetene anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egen beredskap.

På Sikker hverdag finner du råd om egenberedskap. Der står det blant annet at bare med et lite lager av det du er mest avhengig av – vann, mat, medisiner og varmekilder – er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager.

Ditt eget beredskapslager

9 liter vann per person

to pakker knekkebrød per person

en pakke havregryn per person

tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person

noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

medisiner du er avhengig av

ved-, gass eller parafinovn til oppvarming

grill eller kokeapparat som går på gass

stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe

fyrstikker eller lighter

varme klær, pledd og sovepose

førstehjelpspakke

batteridrevet DAB-radio

batterier, batteribank og mobillader til bilen

våtservietter og desinfeksjonsmiddel

tørke-/toalettpapir

litt kontanter

ekstra drivstoff og ved/gass/parafin

rødsprit til oppvarming og matlaging

jodtabletter (til bruk ved atomhendelser)

