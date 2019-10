Vogntog sperret ett kjørefelt

nyheter

Et vogntog sperret mandag ettermiddag et kjørefelt på E6 over Kvænangsfjellet. Det meldte Troms politidistrikt like etter klokken 14.00.

Kjøretøyet skal ha mistet en kjetting.

– Vi er på stedet og dirigerer trafikken inntil videre, opplyser politiet.

Klokken 14.34 meldte politiet at kjøretøyet nå har kommet seg videre.

Statens vegvesen opplyser at det er snø –og isdekke på fjellovergangen. Det er også fare for glatte partier. Klokken 14.10 var det ifølge veitrafikksentralen -3 grader, nordlig laber bris og oppholdsvær.