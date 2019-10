nyheter

Det var ved 07.30-tiden at en personbil på tur mot Skjervøy kjørte på et reinsdyr på Fv866, like ved krysset til Hamneidet i Nordreisa kommune.

Bilen havnet utfor veien og ned i en skråning, men traff til alt helt ingenting annet enn snø og småbusker.

Etter det Framtid i Nord erfarer ble flere reinsdyr skadet og ett døde.

Det er ikke rapportert om personskader i forbindelse med uhellet.