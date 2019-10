Nordreisa sokn mangler foreløpig prest til jul

nyheter

Nordreisa sokn har den siste tiden hatt full prestedekning, men framover kan det blir en utfordring. For tiden vikarierer Jens Jovik som sogneprest, i tillegg til at prostiet har fått inn prestevikar, Helge Skraastad, som jobber i Nordreisa og resten av prostiet ved behov. Skraastad har tatt pause fra pensjonisttilværelsen for å være vikar i Nordreisa en periode, men det tar slutt før jul.