Varsom ber folk være forsiktige i fjellet

Selv om det er en måned til Varsom starter sine varslingstjenester om skiforhold i fjellet, går de nå ut og ber folk være varsomme. Dette fordi det finnes vedvarende svake lag i snødekket.

Det opplyser varslingstjenesten på sine hjemmesider.

På grunn av vedvarende svake lag i snødekket kan det stedvis være lett å løse ut skred. Det er også muligheter for at skred kan fjernutløses. Torsdag ble et stort snøskred fjernutløst på lang avstand i Kåfjord.

Varsom oppfordrer alle som nå ferdes i fjellet om å se etter faretegn som drønn, skytende sprekker og ferske skred. Selv om varslingssesongen enda ikke har startet, kan man bruke deres egne app til å se om noen andre har meldt inn observasjoner.

Snøskredvarslingen starter 1.desember, men om det ventes stor snøskredfare (faregrad 4) eller meget stor snøskredfare (faregrad 5) vil tjenesten likevel starte opp.