Hurtigruten tester biodiesel – kan redusere CO₂-utslipp kraftig

Om bord hurtigruteskipet MS «Polarlys» tester Hurtigruten nå bruk av biodiesel, som et ledd for etter hvert å operere helt utslippsfritt, skriver Hurtigruten i en pressemelding til iTromsø.

– Biodiesel kan på sikt stå for en reduksjon av CO₂-utslipp på så mye som 95 prosent sammenlignet med tradisjonelt marint drivstoff. Men for at dette skal være mulig må myndighetene på banen med insentiver som gjør det enklere for selskapene faktisk å velge det mest miljøvennlige alternativet, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.

Uten palmeolje

Hurtigruten utfordrer nå norske myndigheter til å ta i bruk nye insentiver i Norge for å oppfordre bransjen til å velge mer miljøvennlige løsninger.

Den biodieselen Hurtigruten nå tester ut inneholder heller ikke palmeolje. Biodiesel har av mange blitt ansett som en av løsningene for å få ned utslippene av klimagasser, men biodiesel har også i stor grad vært laget av reststoffer fra produksjon av palmeolje.

Derfor har biodieselbruk vært kritisert av flere miljøvernorganisasjoner.

– Må komme på banen

Skjeldam kommer med direkte oppfordring til samferdselsminister Jon Georg Dale, som tidligere denne uka var i Bergen for å se på Hurtigrutens testing av bruk av biodiesel.

– Norske myndigheter har nå en mulighet til å komme på banen og gjøre det mer attraktivt å velge mer miljøvennlige løsninger. Den må de ta snarest. Skipstrafikken i Arktis øker, det samme gjør utslippene. Stikk i strid med all fornuft, er det lov å operere på billig, forurensende tungolje i noen av verdens mest sårbare farvann – for eksempel langs norskekysten nord for Stad, sier Skjeldam.

Shippingindustrien står for 2–3 prosent av årlig globalt CO₂-utslipp, ifølge pressemeldingen. I tillegg står næringa for 4–9 prosent av svovel- og 10–15 prosent av NOx-utslipp.

I startgropen

Hurtigruten vil ha et internasjonalt forbud mot tungolje i hele Arktis og langs hele norskekysten.

– Etter å ha seilt i disse havområdene i 125 år ser vi ingen andre muligheter. Det gir ingen mening å skape mer forurensning og øke risikoen for utslipp og ødeleggelser i områder som trenger mindre. Men vi trenger gode alternativer, sier Skjeldam.

Biodiesel kan lages fra en rekke ulike kilder, som for eksempel avfall fra matlagingsolje, mais, soya, hvete, raps, tallolje eller palme. All biodiesel Hurtigruten bruker er sertifisert, og også naturligvis fri for palmeolje, heter det i pressemeldingen.

– Vi er helt i startgropen når det gjelder bruk av biodiesel i shipping-industrien. Vi ønsker å flytte grensene og lære mer om ytelsen, levering og produksjon og ta myndighetene inn i arbeidet med å støtte denne transformasjonen.