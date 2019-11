Person sendt til akutten etter knivstikking

nyheter

Like etter klokken 03.00 natt til søndag melder politiet at én person brakt til sykehus etter et slagsmål.

Det skriver iTromsø.

Det har vært totalt tre involverte, og en av disse har blitt knivstukket.

– Vi har fått opplyst at fornærmede ikke har alvorlige eller livstruende skader, sier politiets operasjonsleder Roy Tore Meyer søndag morgen.

Det var en mann i midten av 20-årene som ble knivstukket. Meyer bekrefter at han er en norsk statsborger, og tidligere kjent for politiet.

Knivstikkingen skjedde utendørs, i området rundt Sommerlyst skole.

– Situasjonsforløpet må etterforskes videre før jeg kan si så mye mer, men det har vært et fysisk basketak forkant av knivstikkingen. Det gjenstår å få tatt fullstendige avhør, og dermed klarlagt hendelsesforløpet, sier operasjonslederen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 01.35, av vitner på stedet.

– De to andre som var involvert er pågrepet, og sitter i varetekt. De vil bli avhørt i løpet av dagen. Det er fortsatt for tidlig å si noe om når fornærmede kan avhøres, sier Meyer.

Han bekrefter at politiet gjennomfører avhør av andre vitner fortløpende, og gjør undersøkelser på stedet.