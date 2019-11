nyheter

Det er arbeid med fugetersklene på Skattørsundbrua som gjør at brua ifølge Statens vegvesen stenges fra i kveld (mandag 4. november) klokken 21.15.

Deretter vil brua være nattestengt i minimum tre-fire dager, basert på følgende plan:

Gjennomslipp av biler 23.45 og 01.30

Stengt for alle mellom 01.30 og 06.00, bortsett fra utrykningskjøretøy.

Vegvesenet presiserer at arbeidet er beregnet å vare tre-fire dager, men at planen likevel tar høyde for at arbeidet kan vare i to uker.