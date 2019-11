Skatteoppgjøret i Troms er på 14,6 milliarder

nyheter

I morgen tidlig blir skattelistene for inntektsåret 2018 gjort tilgjengelig for søk på Skatteetatens nettsted. I Troms er skatteoppgjøret på 14,6 millarder kroner.

Det opplyser Skatteetaten selv i en pressemelding.

556 millioner kroner i restskatt

Skatteoppgjøret for hele landet viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende tilsammen har betalt 514 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue. 332 000 selskap har betalt tilsammen 85 milliarder kroner i skatt. Her er ikke skatt fra oljevirksomheten regnet med.

I Troms blir det i år tilbakebetalt skatt til 102 902 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. Disse får tilsammen 1,2 millarder kroner. Samtidig er det 23 387 som må betale restskatt på tilsammen 556 millioner kroner.

Ifølge Skatteetaten var snittbeløpet for de som fikk skatt til gode på 12 254 kroner, mens snittbeløpet for de som blir skyldig Staten var på 23 782 kroner.

Ber deg sjekke kortet

Divisjonsdirektør i Skatteetaten Marta Johanne Gjengedal anbefaler folk å sjekke skattekortet.

– Dei fleste får enten pengar til gode eller restskatt. Årsaka er at dei økonomiske forholda dine blei annleis enn det skattetrekket blei berekna til i starten av inntektsåret. Ønsker du å unngå restskatt eller å bli trekt for mykje i framtida er det viktig at du justerer opplysningane dine ved å endre skattekortet, sier hun.

Arbeidsgiveren får automatisk beskjed og henter nytt skattekort dersom du endrer på skattekortet.

– Skjer det større eller mindre endringar i økonomien din, bør du endre skattekortet slik at skattetrekket blir riktig. Det er enkelt å endre opplysningar om du har behov for det, sier Gjengedal.

Kan klage

Dersom noen oppdager feil i skatteoppgjøret, er det fullt mulig å be Skatteetaten om et nytt skatteoppgjør. I de fleste tilfeller kan folk endre skattekortet selv slik at det blir beregnet et nytt oppgjør.