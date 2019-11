Roger Karlsen overtar som toppleder i Mack

nyheter

Macks Øbryggeri AS skriver i en pressemelding mandag at Harald Bredrup har valgt å tre ut av rollen som administrerende direktør i Macks Ølbryggeri etter nesten 20 år i stillingen. Dette skriver iTromsø.

Kommersiell direktør Roger Karlsen overtar stillingen som administrerende direktør og blir, som den syvende direktøren i Macks historie, den første utenfor eierfamilien.

Bredrup fortsetter som daglig leder i morselskapet Ludwig Mack AS, og vil fortsette i selskapet med fokus på eierstrategi og prosjekter.

– Mack har i 2019 fullført de store utviklingsprosjektene i Nordkjosbotn, og det er lagt en god strategi for utviklingen fremover. Det siste året har alvorlig sykdom i nær familie krevd mye fokus, og Mack er i en situasjon som krever mer enn jeg kan gi nå. Jeg har jobbet tett med Roger i snart 10 år, og er sikker på at han vil kunne gjøre en bedre jobb med å optimalisere og følge opp den daglige driften enn meg selv. Jeg tror også at selskapet fremover vil kunne utnytte min kompetanse og nettverk bedre i en friere rolle i strategi- og prosjektarbeid, sier Bredrup i pressemeldingen.

– Vi har en unik historie

– Jeg er veldig glad for at styret valgte å satse på en intern kandidat til stillingen som leder for selskapet. Det betyr kontinuitet og fullt fokus videre på vår strategi, som selskapet har jobbet etter i lang tid. Vi har vært heldig å ha Harald som leder for selskapet gjennom en ekstremt krevende periode. Haralds visjoner, kompetanse, erfaring og personlighet har vært ubeskrivelig viktig for både meg personlig og for Macks utvikling, , sier Roger Karlsen i pressemeldingen og fortsetter:

– Mitt fokus vil være å skape en økonomisk utvikling som kan bevare Mack som et familie-eid og nordnorsk selskap videre. Nå har vi gjort store investeringer og skapt et grunnlag for vekst både nasjonalt og internasjonalt. Vi har en unik historie, beliggenhet og min visjon er vi skal bli en global eksklusiv merkevare, med et stolt og sterkt hjemmemarked.