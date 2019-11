Tror at strømprisene i november vil bli lavere enn i fjor

nyheter

Mange har nok gruet seg til strømregningen for november etter at NRK på onsdag denne uka meldte at strømprisene steg med 77 prosent.

– Jeg har fått mange henvendelser fra folk som lurte på hvorfor strømprisene har blitt så høye, sier Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft til iTromsø.

– Men strømprisene for november i år vil faktisk bli billigere enn november i fjor.

77 prosent opp i én time

Olsen forklarer at strømprisene blir definert av tilbud og etterspørsel, skriver iTromsø.

– Det avhenger av prisen gitt av produsentene, og av leverandørene som melder inn hvor mye strøm våre kunder kommer til å bruke de følgende dagene, sier Olsen.

Olsen sier at de høye strømprisene på onsdag var et unntak.

– I realiteten var det én enkelttime hvor prisene ble så høye: Mellom klokken 18 og 19 på onsdag 6. november, sier Olsen, og fortsetter:

– Her har kanskje produsentene bommet litt, og meldt inn for lite produksjon for en time hvor forbruket dras opp. Folk kommer fra jobb og skrur på varmen, ovnen og fjernsyn, sier Olsen.

Billigere i nord enn i sør

Olsen fortsetter med å si at det ser ut som strømprisene i Nord-Norge for november vil bli lave.

– Prisbildet generelt ser veldig bra ut, og det vil faktisk si at du kommer til å få en lavere regning i år enn i fjor, sier Olsen.

Han forklarer at dette blant annet kommer av at det er en god mengde vann i magasinene, mens fjorårets tørke førte til tomme vannmagasin.

Olsen legger til at været selvsagt er en faktor som kan endre prisene.

– Det er mye igjen av november. Blir det veldig kaldt så kan jo dette endres. Men forbruket er såpass lavt at prisene i nord vil bli lavere enn prisene i sør i all overskuelig fremtid, sier Olsen.

Han forklarer dette med at forholdet mellom produksjon og forbruk blir mer og mer positiv i Nord-Norge.

– Det at man realiserer vindkraftparkene i Nord-Norge har stor innvirkning, sier Olsen.

40–45 øre i spotpris

Olsen spår at spotprisene for strømmen i november vil ligge på rundt 40–45 øre i timen.

– Ser man lenger fram i tid, kan det se ut som de regningene du betaler fram til påsken vil ligge på rundt 500 til 1.000 kroner mindre enn de gjorde i samme periode i fjor. Men det vil jo også være variasjoner avhengig av hvilken avtale man har.

Han varsler samtidig at det nok vil komme flere enkelttimer i vinteren hvor prisene kan stige dramatisk.

– Det er da en kortvarig økning i pris på enkelttimer hvor det ikke er nok kraft til kundene, sier Olsen.