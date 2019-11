Flere uføretrygde i Troms og Finnmark

nyheter

I en pressemelding melder Nav at i Troms og Finnmark er antallet uføretrygde økende. Dette viser tall for 3. kvartal per 30. september.

I det tredje kvartalet for året var 17.180 personen mottakere av uføretrygd. Dette er 11,07 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

5536 av de som er registrert med uføretrygd er fra Finnmark (11,4 prosent av befolkningen), og i Troms var tallet 11.644 personer (10,9 prosent av befolkningen).

Økning på antallet uføretrygde økte med 0,4 prosent i begge fylkene, som er likt økningen på landsbasis. Troms og Finnmark ligger noe over landsgjennomsnittet på uføre, som er på 10,2 prosent av den norske befolkningen i alderen 18 til 67 år.