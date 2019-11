E6 stengt etter trafikkulykke sør for Nordnestunnelen

nyheter

Politiet melder i 17.30-tiden om en trafikkulykke på E6 ved Nordnes i Kåfjord.

En personbil og et vogntog er involvert. Ifølge Troms politidistrikt på Twitter har personbilen havnet i grøfta mens vogntoget har snurret. Sistnevnte sperrer E6 for øyeblikket.

#E-6 Nordnes: trafikkulykke, vogntog og personbil involvert.

Personbilen har havnet i grøfta mens vogntoget har snurret og sperrer E-6. Det skal ikke ha vært kontakt mellom kjøretøyene.

Alle nødetater på tur til stedet.

Ulykken skal skjedd ca 2 km sør for Nordnestunnelen — Troms politidistrikt (@polititroms) November 22, 2019

Ifølge politiet skal ikke de to kjøretøyene ha vært borti hverandre i ulykken, som har skjedd rundt to kilometer sør for Nordnestunnelen.

Operasjonsleder Kåre Munkvold sier til NRK Troms at ingen personer skal ha blitt alvorlig skadd i ulykken.

- Årsaken til ulykken er foreløpig uavklart, men det er svært vanskelige kjøreforhold på stedet, sier operasjonslederen til NRK.

En Framtid i Nord-tipser sier at det er mye diesel rundt vogntoget. Brannmannskap er på plass for å rydde opp på veien.

Saken oppdateres!