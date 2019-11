nyheter

Utrykningspolitiet hadde fartskontroll i en 60-sne på fylkesvei 91 over Breivikeidet. Og det var dårlig nytt for i alt 12 bilførere, hvorav én kjørte så fort at lappen røk.

Ifølge Troms politidistrikt på Twitter holdt bilføreren en fart på 93 km/t da han ble målt i 60-sonen og da ryker førerkortet med god margin. De 11 andre slapp unna med forenklede forelegg.

Politiet sier at det blir opprettet sak på førerkortbeslaget.