To siktet for promillekjøring

Troms politidistrikt på Twitter melder søndag morgen at to personer er siktet for promillekjøring i Maursund i Skjervøy.

- Kjøringen har skjedd søndag morgen. Vi avsluttet saken i Maursund litt før 11.00, sier operasjonsleder Kåre Munkvold.

Politiet mistenker begge for å ha kjørt bilen som de ble stoppet av politiet i. Én av de siktede har i tillegg ikke gyldig førerkort, ifølge politiet.

"Vi har sikret oss nødvendige prøver og har beslaglagt førerkortet til en av de siktede", skriver politiet på Twitter.

- Bilførerne ble påtruffet på fylkesvei 866 i området Nyheim/Flåten, sier Munkvold.