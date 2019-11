Ut i Nord med nye turer hver adventshelg

nyheter

Ut i Nord er over for denne sesongen, noe som betyr at det nå er sesong for Julesprek. Dette er et tiltak hvor Ut i Nord vil gi ut tre nye turer hver fredag frem til jul. Dette melder Ut i Nord på deres sider.

I år har de prøvd å få flere av turene til grendene i Nord-Troms. Dette for at flere kan gå turene uten å ta i bruk bil.

I alle fire kommunene

Hver fredag kommer det tre nye turer i hver av de fire medlemskommunene, som er Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. De første turene blir gitt ut fredag 29. november.

– Dermed har våre spreke turgåere 12 x 4 turer å velge blant. Dette er enkle nærmiljøturer tilpasset mørketiden og adventstiden, skriver Ut i Nord på deres sider.

Flere av turene er tilpasset for at stort sett hele familien kan være med, og mange har en bålplass på ruten. Siste dagen for mulighet å registrere seg på turene er 29. februar 2020.