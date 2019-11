Skuffet Jens: – Føler jeg er klippet bort fra «Farmen»

nyheter

Søndag var TV-eventyret over nordlendingen fra Djupvik i Kåfjord. Andrekjempen måtte se seg slått i øksekast av Kristian Tindeland (28).

– Nå er det greit, men der og da var det leit. Jeg skulle gjerne gått til finaleuken, så litt bittert var det, sier Jens til VG.

46-åringen, som kom inn som én av fire utfordrere, er stolt over å ha kommet så langt. Han reagerer imidlertid sterkt på måten han fremstår på TV.

– Jeg er fremstilt som den lateste deltageren noensinne, og det var jeg absolutt ikke. Egentlig føler jeg at jeg har brukt mange uker på bare tøv.

Tvert imot mener Jens at han var et arbeidsjern.

– Jeg føler at jeg er blitt klippet bort fra «Farmen» og er veldig skuffet over det. Det er synd. Ja, jeg røkte pipe, men jeg satt ikke og sugde på den hele dagen, sier han.

Han fremstår rolig og behersket i alle situasjoner på TV, men hevder at han hadde noen utbrudd underveis i innspillingen – uten at det er blitt vist.

– Men antagelig var ikke de utbruddene store nok til å gjøre meg interessant, sier han.Alex Iversen, presseansvarlig for «Farmen», sier til VG at TV 2 ikke har noen intensjoner om å fremstille enkelte deltagere på spesielle måter.

– Vi ønsker å gi et sannferdig og representativt bilde av det som skjer på gården, sier han.

Fikk røyke

Jens hevder han ikke visste at det ikke var lov å ha med tobakk inn på gården.

– Jeg har jo sett andre som har fått lov til det før. Da jeg var på vei inn på gården, og produsentene sa at jeg ikke kunne ta med tobakken, ga jeg dem et ultimatum. Enten får jeg ha tobakk og pipe med, ellers så snur jeg i porten. Jeg var ikke kommet til «Farmen» for å slutte å røyke.

Jens forklarer at det var en del diskusjon rundt hvor mye tobakk han skulle få, og produksjonen skal ha foreslått at han skulle få en ukentlig rasjonering av storbonden.

– Det ville blitt bare rot. Til slutt hadde vi en avstemning blant deltagerne, og siden ingen andre røkte, gikk alle med på å la meg få dampe pipe.

TV 2 på sin side nekter for at Jens ga dem noe ultimatum.

– Det stemmer ikke. Han møtte opp på innspillingen med store mengder tobakk, men dette ble tatt fra ham før han gikk inn på gården. Han ble oppfordret til å spørre de andre deltagerne, før valget, om de ville dele Storbondens tobakk med ham for å vite i at han hadde tilgang på tobakk. Dette sa alle ja til, og Jens-Ivar ville derfor fortsette deltagelsen i «Farmen», sier Alex Iversen.

Kåfjordingen sier han har fått med seg i kommentarfelt på nettet at mange kommenterer at han er bedagelig.

– Late Jens med pipa, liksom. Det er dumt, for det var ikke sannheten.

I ettertid angrer Jens på at han ikke laget mer rabalder.

– Jeg kunne gjort mer faenskap, vært en større villbass og litt tøffere i trynet. Alle mine diskusjoner og alt arbeid jeg gjorde, er klippet bort. Egentlig er det bare noen få personer som blir vist godt frem i «Farmen».

– Hva synes du om alt jukset som har kommet frem i ettertid?

– Jeg blir flau. Så mye skit. Når jeg hører at folk har hatt med telefoner inn, at Ingebjørg rømte for å ringe, og at hun jukset seg til finaleplass ved at det ble revet ut en side i gårdsboken, reagerer jeg. Jeg trodde TV 2 hadde mer kontroll.

Snytt for «Torpet»

46-åringen synes også det er urettferdig at de siste som ryker ut før finaleuken, i dette tilfellet ham selv, aldri får noen ny sjanse på sidegården «Torpet».

– Jeg skjønner at det må være sånn når man er i selve finaleuken, men jeg synes de siste som ryker før det, også burde få en kamp før man kroner en «Torpet»-vinner. Jeg håper TV 2 kan se nærmere på det i fremtiden.

Jens hadde uansett aldri sett for seg at han kom til å vinne, fordi det er sjelden at utfordrere kommer så langt.

– Sånn sett er jeg fornøyd. Det føltes også rett å velge øksekast, for jeg hadde lyst til å prøve det. Etterpå skjønte jeg jo at ikke det var noen god idé, flirer han.

Jens har ikke klaget direkte til TV 2 etter innspillingen, men sier han kommer til å legge det frem for kanalen når alle møtes i Oslo for finalefeiring.