Kost av bilen - men ikke i tunnelene

Det er Vegtrafikksentralen som stadig vekk opplever at bilister stopper i tunneler for å børste bilen fri for snø. Det har man sett i både Tromsøysundtunnelen og Bodøtunnelen hittil i vinter. Men selv om Vegtrafikksentralen selvsagt vil at folk skal børste bilene på vinteren, så understreker man at det må skje før man begynner å kjøre.

– Koster man bilen i tunnelen kan det resultere i trafikkfarlige situasjoner i tunnelen. Ikke bare der og da, men også fordi det blir lagt igjen snømengder inne i tunnelen som kan påvirke føreforholdene, sier driftsleder Siril Veiåker Nilsen på Vegtrafikksentralen i en pressemelding.

Nilsen sier at selv om folk benytter seg av havarilommene til å fjerne snø fra bilen, så gjør ikke det saken bedre, ettersom lommene er forbeholdt eventuelle nødsituasjoner. Hun sier at blant andre Bodøtunnelen og Tromsøysundtunnelen overvåkes hele døgnet.

- Enhver stans i tunnelen medfører at alarmen går på sentralen. I slike situasjoner kan det være aktuelt å stenge tunnelen for å unngå at det oppstår alvorlige ulykker, sier Nilsen.