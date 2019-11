Skarvenfestivalen lanserer Rotlaus

nyheter

Skarvenfestivalen har sluppet nyheten om at Ørsta-bandet er booket til neste års festival. Rotlaus er den andre bookingen til festivalen på Skjervøy etter Tix, som ble sluppet i oktober.

Skarvenfestivalen sier i en pressemelding at Rotlaus har flere utsolgte konserter over hele landet, og festivalledelsen har tro på at det er et band som folk ønsker å få med seg.

«Rotlaus har en helt spesiell kontakt med publikum. De spiller for flere hundre tusen mennesker hvert år, men har alltid tid til å snakke med publikum etter konsert», skriver Skarvenfestivalen.

Ørstabandet har gitt ut to plater og den siste, «På vei» fra 2018 var nominert til Spellemannprisen 2018. Rotlaus var også nominert i klassen «Årets gjennombrudd».

Festivalen, som trakk rundt 3.000 publikummere i 2019, går av stabelen 26.–28. juni.