– Den situasjonen som er nå, er ikke til å leve med

Spesielt reagerer fylkesrådslederen for Troms og Finnmark på at både helseforetaket, LAT HF, og helseminister Bent Høie, forsøker å avdramatisere folks opplevde utrygghet, og at helseministeren viser til at det også var problemer med oppstarten ved forrige fornyelse av anbudskontrakten i luftambulansetjenesten.

– Det kan jo ikke være slik at helseministeren skyver foran seg problemer som har vært før, som en unnskyldning for de problemer som er nå. De problemer som vi står midt oppi nå, er en varslet krise. I lang tid har man vært klar over de utfordringer Babcock står ovenfor, og når de så slår inn så skal befolkningen stå alene med sin sykdom og sitt behov. Og trøsten fra ministeren er at det var like ille før i tiden, sier Mo i en pressemelding.

Han forventer raske grep, både fra helseminister Bent Høie og fra helseforetaket LAT HF. Mo viser til at ordførerne i Alta og Sør-Varanger har uttrykt sterk bekymring på vegne av innbyggerne i både de to byene, men også hele Finnmark fylke.

– Jeg er helt enig med ordfører Rune Rafaelsen når han sier at det er helt uholdbart at man ikke har operative fly tilgjengelig når syke mennesker trenger de for å få behandling. Det er jo en direkte livsfarlig situasjon for innbyggerne, og det krever umiddelbar nasjonal innsats, slår fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune, Bjørn Inge Mo (Ap) fast.

– Den situasjonen som er nå, spesielt i Finnmark, er ikke til å leve med nå som mørketiden og vinteren setter inn for alvor i nord, sier Mo.