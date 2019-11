Halvparten av norske barnefamilier ønsker seg brukt til jul

nyheter

Stadig flere nordmenn er positive ti å gi og få brukt julegave, viser en ny undersøkelse fra FINN torget, i samarbeid med selskapet Opinion. Det opplyser Finn i en pressemelding.

Norsk juletradisjon

I slutten av november er Nord-Troms pyntet til jul, og bygdene surrer av folk som driver med julehandelen. Juletrær er tent og gater pyntet til den først helgen i advent.

I år viser det seg at folk er åpen for å gi og få brukte julegaver. De som er mest interesserte er ungdom og småbarnsfamilier. Cirka halvparten av de barnefamilie er positive til å få brukte julegaver i år.

– Barn vokser fort. Det betyr at man ofte at man ofte kan finne nesten ubrukt utstyr, som ski, skøyter og sykler, på bruktmarkedet til lav pris. Tidligere undersøkelse vi har gjort vist at barn synes brukte gaver er vel så fine som nye, så det kjøpe brukt til barna vil glede dem, i tillegg til at det er bra både for lommeboka og miljøet, sier produktdirektør for FINN torget, Kathrine Opshaug Bakke i pressemeldingen.

Hvem gir mest nye gaver?

– Vi ser at det er særlig besteforeldregenerasjonen som fortsetter å kjøpe nye ting til jul. Men når så mange unge sier de er positive til å få og gi brukte julegaver, tror jeg det er et tegn på en holdningsendring, som kommer til å se mer av i årene som kommer, sier, Kathrine Opshaug Bakke i pressemeldingen.

Miljøvennlig

– Vi vet at mange er og blir opptatt av å leve mer miljøvennlig. Brukte julegaver er en bærekraftig løsning, fordi det sikrer lengre levetid på produkter som ofte er like gode som er like gode som nye, sier Kathrine Opshaug Bakke.

Andel positive til å få brukte julegaver - fylkesoversikt

(kilde: Opinion for FINN)

Finnmark - 63 %

Nordland - 57 %

Akershus - 54 %

Aust-Agder - 54 %

Oppland - 53 %

Trøndelag - 47 %

Møre og Romsdal - 44 %

Østfold - 44 %

Oslo - 43 %

Telemark - 42 %

Hordaland - 41 %

Vest-Agder - 41 %

Buskerud - 41 %

Rogaland - 39 %

Vestfold - 37 %

Hedmark - 35 %

Sogn og Fjordane - 29 %

Troms - 25 %

Andel positive til å gi brukte julegaver - fylkesoversikt

(kilde: Opinion for FINN)

Aust-Agder- 50 %

Møre og Romsdal - 32 %

Hedmark - 32 %

Rogaland - 31 %

Oslo - 31 %

Oppland - 31 %

Østfold - 29 %

Trøndelag - 29 %

Vest Agder - 27 %

Akershus - 26 %

Hordaland - 25 %

Buskerud - 24 %

Vestfold - 24 %

Finnmark - 24 %

Nordland - 20 %

Telemark - 19 %

Troms - 15 %

Sogn og Fjordane - 15 %