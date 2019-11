nyheter

Sent fredag kveld opplyser Statens vegvesen om vanskelige kjøreforhold på fylkesvei 91 og fylkesvei 7920 i Lyngen. Dette på grunn av sterk vind og stort snøfall.

Dette gjelder veiene fra Lyngseidet til Svensby og Lyngseidet til Koppangen.

Troms fylkestrafikk melder også at uværet denne helga vil skape utfordringer for enkelte bussruter, enten det er veier som ikke blir brøytet eller værforhold som gjør det vanskelig å holde rutetider.

– Vi ber om forståelse for de vanskelige forholdene alle sjåfører opplever. Antall avvik og innstillinger gjør at vi ikke klarer å oppdatere alt tidsnok, dessverre. Værmeldingen for helgen gir oss nok noen utfordringer også lørdag og søndag, opplyser Troms Fylkestrafikk.