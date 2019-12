Kjenn din retro

nyheter

De siste 50 årene har velstanden i Norge økt jevnt og trutt. Vi er dessuten et folk som liker oss godt i vår egen stue. Der søreuropeere trekker ut til gater, torg og restauranter, inviterer vi i større grad hjem. Disse to faktorene, god økonomi og hjemmekjærhet, har bidradd til at norske forbrukere hvert år bruker mange titalls milliarder kroner på interiøret.