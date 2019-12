Prosjekt i Nordreisa får millionstøtte

nyheter

– Det er et stort behov for investering i denne typen offentlig infrastruktur i fylket, noe som ikke minst er viktig for å tilrettelegge for økt verdiskaping som kommer næringsliv, kommuner og innbyggere til gode, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

I en pressemelding opplyser Troms fylkeskommune at fylkesrådet nå tildeler 23,4 millioner kroner til kai og havner med næringsformål i Troms. Her får prosjektet om en industrikai i Bakkeby i Nordreisa, fem millioner kroner.

Formålet med ordningen «næringsrettet infrastruktur» er investeringer i offentlige kaier-/havner og næringsareal, tilpasset næringslivets behov, slik at en kan oppnå økt verdiskaping i fylket.

– Ordningen skal legge til rette for at næringslivet i fylket får bedre rammebetingelser, som igjen kan skape arbeidsplasser og øke steders attraktivitet for næringsliv og befolkning, opplyser Simonsen.

Det var totalt ti søknader om støtte – som totalt hadde en søknadssum på rundt 78 millioner kroner.

Følgende prosjekt ble tildelt midler: