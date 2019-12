Stangnes til NRK: - Jeg fryktet at hele lykta skulle knekke

nyheter

Odd-Karl Stangnes ble søndag kveld reddet fra Skjervøyskjæret etter at hans plan om å oppholde seg et år på skjæret måtte oppgis. Da hadde Stangnes bodd på det værutsatt skjæret nord for Skjervøy i to måneder i en spesialbygget hytte.

Men da hytta ble et offer for høye bølger i helga, var gode råd dyre. Stangnes forteller til NRK Troms at det var tøffe tak da han måtte forlate hytta og søke tilflukt i en fyrlykt på skjæret.

- Det var helt absurd. Bølgen kom over hele berget og feide ned hytta. Det var en grusom opplevelse, sier skjervøyværingen.

Her forsøker redningsmannskapene å redde Odd-Karl Redningsskøyta RS Oscar Tybring IV klarte ikke å komme seg til Skjervøyskjæret, søndag formiddag.

Han hadde forberedt seg på at det kunne bli aktuelt å søke tilflukt i fyrlykta og hadde både proviant og annet utstyr der. Men sammen med hunden Jesper ble det likevel ganske kummerlige forhold for 51-åringen, ettersom han ikke kunne gjøre opp varme inne i fyrlykta.

Han forteller til NRK at han ikke turte å sove, men at han og hunden Jesper varmet hverandre. Skjervøyværingen var glad da han endelig ble reddet med helikopter søndag kveld.

- Det er ikke mulig å beskrive det. Jeg var redd da stormen var på sitt sterkeste. Det blåste så mye at jeg fryktet hele lykta skulle knekke. Jeg jobbet med meg selv hele tiden og prøvde å holde meg rolig, sier Stangnes.