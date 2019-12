nyheter

Tirsdag klokken 13.08 melder Statens vegvesen at fjellovergangen over Kvænangsfjellet er åpnet for trafikk.

SISTE: Kolonnekjøring over Kvænangsfjellet Statens vegvesen melder at det er kolonnekjøring over Kvænangsfjellet

Også fylkesvei 7956 mellom Mettevoll og Øvergård i Nordreisa er åpnet etter å ha vært stengt siden 05.30 tirsdag morgen.