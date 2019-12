nyheter

Troms politidistrikt melder i 18.40-tiden tirsdag kveld at et vogntog sperrer et kjørefelt i Langbakkan på E8 i Skibotndalen.

Ifølge politiet kan personbiler passere på stedet, mens det ikke er mulig for tyngre kjøretøyer å kjøre forbi det havarerte vogntoget.

Politiet er på stedet.