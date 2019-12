Fire sentrums-eiendommer solgt for tre millioner eller mer

nyheter

I årets nest siste måned har hele 80 eiendommer byttet eier. Fire av disse eiendommene ble solgt for fire millioner kroner eller mer, alle disse ligger på Storslett i Nordreisa. Moan 37 er solgt for 3 000 000 kroner fra Karin Spirdal og Odd Arvid Hardang til Oskar Marvik. Naveren 14 er solgt for 3 100 000 kroner fra Johnny K H Olaussen til Per-Christian Madsen og Silje Dørmænen Broks. Olderskogen 5 er solgt for 3 200 000 kroner fra Hanne Marita Hansen og Kjetil Hansen til Line Vollstad.