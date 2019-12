Kolonnekjøring ved Djupvik

nyheter

Troms fylkestrafikk opplyste onsdag morgan at E6 ved Djupvik er stengt. I følge Troms fylkestrafikk står busser på begge sider.

Bussene som går langs strekningen for Troms fylkestrafikk var 30 minutter forsinket klokken 08.30.

Statens Vegvesen at det klokken 09.06 er åpnet for kolonnekjøring på grunn av opprydningsarbeid og vanskelige kjøreforhold. FiN-tipser sier at det var mye slaps og vanskelige kjøreforhold på E6 på morgenen.

Vegtrafikksentralen opplyser til Framtid i Nord at det er ekstra vanskelige kjøreforhold i deler av regionen og oppfordrer folk til å kjøre forsiktig.

– Det har vært væromslag i hele fylket noe som fører til at sålen med is og snø går i oppløsning.

Disse rutene er forsinket:

Rute 160 kl. 0645 Løkvoll – Storslett

Rute 160 kl. 0720 Djupvik skole – Olderdalen

Rute 150 kl. 0710 Storslett – Tromsø