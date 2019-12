Vi får mer og mer i boliglån

nyheter

Undersøkelsen gjelder boliglån som er gitt høsten 2019. Disse lånene har en samlet gjeld på 342 prosent av brutto årsinntekt, noe som innebærer en gjeldsøkning på 8 prosent fra 2018.

Hvert åttende nye lån gikk ut over ett eller flere krav i boliglånsforskriften, ifølge tilsynet. Og nesten hvert fjerde lån hadde en belåningsgrad på over 75 prosent, det vil si at boligkjøperen har lånt over 75 prosent av boligens markedsverdi. Samtidig hadde nesten hver fjerde boliglånstaker lånt mer enn fire ganger sin egen inntekt.

Spesielt førstegangskjøpere og yngre folk har høy gjeld og er derfor ekstra sårbare overfor endringer i renter og privatøkonomi. Aldersgruppen 65+ er en annen sårbar gruppe, med stadig høyere boliglån sammenlignet med inntekt og boligverdi.