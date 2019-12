Kjøper Mørenot-tomta

nyheter

Lerøy kjøpte i november nabotomta til anlegget sitt på Fiskenes for to millioner kroner. Administrerende direktør Kurt-Einar Karlsen i Lerøy Aurora AS bekrefter overfor Framtid i Nord at de har kjøpt tomta. Mørenot, på sin side, skal bygge nytt anlegg på Kollagerneset.