Det er meldt et polart lavtrykk inn over Troms mandag ettermiddag og i 15.00-tiden melder Norled at de innstiller hurtigbåtruta Tromsø - Skjervøy mandag kveld.

Det betyr at det ikke blir anløp på Skjervøy 19.30 mandag kveld og heller ikke avgang tirsdag morgen klokken 07.35.

"Avgangene innstilles på grunn av værforholdene", melder Norled.