De nye minsteprisene på torsk og kveite er klare

nyheter

I en pressemelding fra Norges Råfisklag, opplyser Råfisklaget at de og fiskeindustrien har blitt enige om nye minstepriser. Dette er prisene som skal gjelder for kommende vintersesong.

Resultatet er at det opprettes egne minstepriser for krokfanget kveite, som delvis blir en videreføring og delvis en økning med kr 5,00 pr. kg. fra gjeldende minstepriser. Minsteprisene for kveite fanget på øvrige redskaper, blir delvis en videreføring og delvis en reduksjon med kr 5,00 pr. kg. Minsteprisene for rogn og hau (hoder) av torsk økes med henholdsvis kr 1,00 og kr 0,50 pr. kg.

På grunn av økt verdi over tid for biprodukter av torsk, ble partene enige om å øke minsteprisen for rund torsk med kr 0,30 pr. kg for alle størrelser. Det ble også foretatt en mindre justering i den dynamiske minsteprismodellen for torsk, hvor avstanden opp til den største vektklassen ble økt med kr 1,00 pr. kg.

Minsteprisene for torsk, hyse og sei var ellers ikke tema under dagens drøftelser og følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på www.rafisklaget.no. Detaljer om øvrige minstepriser framgår av samme oversikt.

Endringer i minsteprisene for fisk fra og med mandag 16. desember 2019:

Kveite, krokfanget under 20 kg kr 65,00 (uendret)

Kveite, krokfanget 20-40 kg kr 60,00 (uendret)

Kveite, krokfanget 40-60 kg kr 50,00 (+ kr 5,00)

Kveite, krokfanget over 60 kg kr 40,00 (+ kr 5,00)





Kveite, øvrige redskaper under 20 kg kr 60,00 (- kr 5,00)

Kveite, øvrige redskaper 20-40 kg kr 55,00 (- kr 5,00)

Kveite, øvrige redskaper 40-60 kg kr 45,00 (uendret)

Kveite, øvrige redskaper over 60 kg kr 35,00 (uendret)





Rogn av torsk kr 7,50 (+ kr 1,00)

Hau av torsk kr 1,00 (+ kr 0,50)

Det vises til komplett minsteprisliste som vil bli tilgjengelig på www.rafisklaget.no.