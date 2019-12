nyheter

Fra klokken 18.00 startet det kolonnekjøring over Kvænangsfjellet etter at E6 har vært stengt i et knapt døgn på grunn av rasfare.

Første kolonnen går fra sør, ifølge Vegvesenet. Årsaken til at det er kolonnekjøring er at det foregår opprydningsarbeid etter at veien har vært stengt.