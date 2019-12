Mener redningshelikopterbasen bør være i Tromsø

Fiskebåt Nord, Fiskarlaget Nord, Norges Kystfiskarlag og Norsk Sjømannsforbund støtter regjeringens beslutning om å legge en ny redningshelikopterbase til Tromsø. Avstanden mellom de to basene i Nord-Norge er for stor, og en base i Tromsø vil korte ned tiden vesentlig fra alarmen går til et helikopter kan være på plass hos nødstedte i Troms.