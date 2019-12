Ministeren slår tilbake mot omkamp: – En redningshelikopterbase i Tromsø redder flest liv. Enkelt og greit

nyheter

Da statsbudsjettet ble presentert i høst ble det klart at regjeringa bevilger midler til etablering av en tredje redningshelikopterbase i Nord-Norge, og at den skal legges i Tromsø.

Fra før var også Bardufoss en aktuell plass, ettersom de allerede har en militær helikopterbase. Nå har Ap og Senterpartiet tatt til orde for at beslutningen omgjøres, og at basen likevel bør legges til Bardufoss.

Det vil ikke samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) ha noe av.

– Først vil jeg si at denne regjeringa jobber iherdig hver dag for å trygge befolkningen. Og i de elleve månedene jeg har vært statsråd, har jeg jobbet iherdig for å få på plass en syvende redningshelikopterbase.

– Ikke et sysselsettingstiltak

Senest under finansdebatten på Stortinget i november, argumenterte Martin Henriksen (Ap) for at beslutningen bør omgjøres.

– Jeg ser at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker omkamp. Det er bekymringsfullt, da vi etablerer basen i Tromsø for å redde flest liv. Det er ikke et sysselsettingstiltak, men et sikkerhetstiltak, sier ministeren og konkluderer:

– Alle faglige råd peker på Tromsø. En base i Tromsø redder flest liv, enkelt og greit.

– Hvilke aktører og faglige råd sikter du da til?

– 330 skvadronen, hovedredningssentralen og samtlige av aktørene som ønsker å etablere basen peker mot Tromsø. At det skal være behov for flere, kan man vel ikke tenke seg.

Sterk kompetanse på sykehuset i Tromsø

Justis- og beredskapsdepartementet tar sikte på å starte en konkurranse i forbindelse med opprettelsen, basert på sivil innleie i starten av 2020.

– I Tromsø er det umiddelbar tilgang på de gripbare ressursene og tilgang på sykehus. Tromsø er destinasjon for hardt skadde pasienter. I tillegg har UNN en betydelig kompetanse på å behandle sterk nedkjøling, og pasienter som følge av det trenger intensiv behandling.

Hun viser også at reisetiden vil minskes både til og fra UNN, slik at helikopteret raskere kan komme seg ut på nye oppdrag når det er behov.

UNN: – Interessant

UNN har ikke vært i dialog med departementet i saken, men klikksjef Jon Mathisen ved akuttmedisinsk klinikk synes lokalisering i Tromsø er interessant.

– UNN har ikke vært forespurt eller vært i dialog om saken ennå. Så har ikke forberedt et standpunkt, og vil bidra med det dersom det er aktuelt. Et redningshelikopter med avisingskapasitet og heis er selvfølgelig veldig interessant for helsetjenesten i vårt område. Og fra et medisinfaglig standpunkt er Tromsø interessant. En ny base vil uansett fylle et tomrom som finnes i dag, sier han til iTromsø.