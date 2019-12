Frykter søppelhaug etter Troms-jula

nyheter

Innbyggerne i Troms kan komme til å handle for 2 millarder kroner i julemåneden desember. Nå frykter Grønt Punkt Norge at mye av emballasjen etter gaveåpningen havner i peisen eller i restavfallet. Det opplyser de i en pressemelding.

62.000 tonn emballasje

Ifølge Virke forventes julehandelen å nå nye høyder i 2019. I Troms er det beregnet at hver innbygger handler for en verdi av 11 660 kroner, som også er høyest i landet, opp 0,5 prosent fra 2018.

– Dersom antall julegaver går opp i år igjen, betyr det også mer emballasje - og et større ansvar, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

Selskapet opplyser at prognosen nasjonalt viser at nordmenn kommer til å handle for 58 millioner kroner i desember. Med handelen følger det med minst 62 000 tonn emballasje.

– Mye av dette havnet under treet. Da gjelder det å motstå fristelsen det er å bare stappe alt usortert i søppelsekker, eller hive det i peisen, sier Røine.

Sortér søppel

For å unngå at julekvelden blir en miljøversting, anbefaler hun derfor å lage kildesorteringsstasjon i stuen. Gjerne kvelden før. På den måten kan man raskt rydde opp i gavebånd, plastemballasje, kartong og gavepapir.

– Isopor blir statisk på sorteringsanleggene, og er derfor vanskelig å gjenvinne. Lever den heller på en miljøstasjon eller kast den i restavfallet. Gavebånd er også et stort problem, fordi det setter seg fast i mekanikken på sorteringsanlegg. Kast derfor bånd i restavfallet. Samtidig er det viktig at du sorterer og leverer plast- og kartongemballasje i kommunens innsamlingsordning, slik du pleier resten av året, sier Grønt Punkt Norge-sjefen.

– Bruk om igjen

Røine minner også om at gavepapir ikke kan leveres med pappemballasje og kartong. Dette fordi det ofte inneholder store mengder fargestoffer og leire, og lite papirfiber. Ifølge henne skal flere kommuner nå ha begynt å samle inn gavepapir i egen sekk i etterkant av feiringen. I denne sekken kan man også la gavebåndet følge med.

– Et tips er å bruke resirkulerbare gaveesker av kartong, eller gaveposer som er laget av gråpapir. Og bobleplasten som beskyttet julegaven din i år, kan kanskje rulles sammen og gjøre en like god jobb neste jul, foreslår Røine.

Best i landet

Grønt Punkt Norge-sjefen opplyser videre at materialene i både kartong- og plastemballasjen kan gjenvinnes opptil flere ganger. Resirkulert plast kan blant annet bli til tannbørster, lagringsbokser, rør, blomsterpotter og plastposer. Papp og kartong blir gjerne til nye kartong- og pappesker.

I en spørreundersøkelse Kantar har gjort for bedriften, kommer det frem at de nordnorske respondentene er flinkest i landet til å sortere papp og kartong, hele 85 prosent. 81 prosent av respondentene fra Nord-Norge sorterer plast.