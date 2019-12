Vil ha ungdommene tilbake til bygda

nyheter

Etter initiativ fra Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), har Lenangen skole sendt ut invitasjon til lokale næringsaktører om å besøke skolens ungdomstrinn. Skolen ønsker at flest mulig bedrifter kommer for å presentere seg, og synliggjøre for elevene hvilke framtidige behov og muligheter som finnes hos de forskjellige bransjeaktørene.