Nå herjer rotter og mus i norske hjem

nyheter

Vinteren er her, en tid for lange kvelder og rolige stunder i et lunt og oppvarmet hjem. Men vi mennesker er ikke de eneste som trekker innendørs når kulda setter inn. Minusgradene bringer også med seg tusener på tusener av ubudne gjester, som i verste fall kan tære på langt mer enn tålmodigheten din.