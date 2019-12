Nye Veier prioriterer Kvænangsfjellet

nyheter

Det statlig eide aksjeselskapet Nye Veier har valgt E6 over Kvænangsfjellet som én av tre prioriterte strekninger for utbygging. Det opplyser selskapet selv i en pressemelding torsdag. Selskapet har fått ansvaret for 15 prosjekter, som nå er blitt vurdert etter hvor stor samfunnsøkonomisk nytte de har.

I august i år fortalte representanter fra selskapet at prosjektet over Kvænangsfjellet kan stå ferdig allerede i 2023. Dette innebærer byggingen av minst én tunnel, samt oppgradering av eksisterende vei. Nye Veier ser store muligheter for kostnadskutt i prosjektet hvor Statens vegvesen opprinnelig foreslo tre tunneler.

– Det er gjort en god jobb med å ta ned kostnadene i prosjektet, men det gjenstår altså ytterligere optimalisering. Kvænangsfjellet er på mange måter et litt annerledes prosjekt i vår portefølje, og vi har vurdert samfunnssikkerhet, som er en faktor i den samfunnsøkonomiske analysen, som avgjørende, opplyser konstituert administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Det opplyses at Nye Veier har prioritert strekninger hvor utbyggingskonsept er valgt, og hvor planleggingen har kommet så langt at prosjektet kan sendes til markedet. Ifølge selskapet er det nødvendig med en ytterligere verdiøkning med kostnadsreduksjon av prosjektene før byggingen kan starte. "Verdiøkningsprosessen skal skje i samhandling med entreprenørene som skal gjennomføre planlegging og utbygging", heter det i pressemeldingen.