Snart er det slutt på kolonnekjøring i Pollfjelltunnelen

På fredag 20. desember åpner Statens vegvesen for fri ferdsel gjennom Pollfjelltunnelen, og en slipper kolonnekjøring gjennom tunnelen. Dette melder Statens vegvesen.

Dette vil skje i løpet av fredag ettermiddag. Nøyaktig tidspunkt vil bli opplyst på vegvesenets sider.

– Enteprenøren skal være ferdig i morgen ettermiddag, forteller prosjektleder i Statens Vegvesen, Knut Øvervoll.

Han forteller at arbeidet for denne gangen skal være ferdig, og at det ikke kommer til å gjennoppta noe arbeid i tunnelen før det er bevilget penger til det. Dermed vil det være fri ferdsel gjennom tunnelen en stund fremover.

– Vi beklager ulempene arbeidet har medført, sier han, og sier at de heldigvis nå er ferdig med arbeidet.