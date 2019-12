– En måned hadde vært nok

nyheter

Julehøytiden bringer på mange måter utrolig mye fint med seg. Det ryddes, det vaskes og pyntes i de tusen hjem. Det er ei tid man gjerne tilbringer med nære og kjære. Slekt, venner og kollegaer gir gaver til hverandre. Og det er mye godt på bordene rundt omkring.

I jula er det mange som reiser hjemover, så husene på bygda fylles opp. Gamle kjente som sjelden ser hverandre, treffes igjen i ulike lag og forsamlinger. Et mangfold av juletradisjoner holdes i hevd, alle med sitt og på sine måter selvfølgelig.

For de minste er det knyttet mye spenning og magi til denne tiden. Mange venter kanskje spent på om de får ønskene sine oppfylt, og mens de venter får de adventsgaver som stadig strekker seg til nye høyder. Og for noen er det knyttet stor spenning til om nissen dukker opp.

Fra barndommen husker jeg spesielt den følelsen det var å stå opp på julemorgenen etter at treet var pyntet på lillejulaften, og siste hånd på det øvrige verket var lagt. Jeg tør nok påstå at den formiddagen var de timene i året der huset var på sitt mest strøkne. Det var så ryddig og rent, og det luktet helt vidunderlig, og det var rett og slett magisk.

Oppi all denne gleden og det fine med julen, er det likevel ikke alle som har det like godt og som gleder seg like mye. Og da tenker jeg særlig på de som ikke har noen å tilbringe høytiden med, eller de som kanskje ikke har råd til jula, og alt det innebærer. Det finnes foreldre i Norge i 2019 som ikke har råd til gaver til sine egne barn, og de fleste skjønner at det kan være veldig vondt.

Bedre er det ikke av at vi er overrumplet av juleprodukter og reklame i mange måneder før jul. Julebrus, juleøl, julegodteri, juleditt og juledatt og julelys. Noen butikker setter inn støtet allerede i september. Det er et kjøpepress uten like, og vi får påminnelser både når vi er klar over det og når vi ikke er det. På tv, radio, overalt på internett, i avisa, i postkassa, på butikken og kjøpesentra, på busstoppet. Nær sagt uansett hvor vi snur og vender oss.

Og vi mennesker blir påvirket av reklame og stadige påminnelser over lengre tid, på godt og på vondt, sånn er det bare.

Jeg tar ikke dette opp for at du som leser det skal få dårlig samvittighet eller endre på din jul, men heller for å minne om at alt her i verden ikke handler om det største, dyreste eller fineste. Og jeg kjenner ofte på en trang til å gå til krig mot denne galskapen, og mener bestemt at det skulle vært et slags regulativ knyttet til jul og julereklamer. Hadde det ikke holdt at julen var forbeholdt kun én av årets tolv måneder?

All ære til de som gir av sin tid for at andre skal kunne feire jul i et fellesskap. For at andre skal kunne få seg en ordentlig julemiddag. All ære til de som deler av sine goder for at andre skal kunne gi noe til sine, selv om de kanskje ikke har råd. Og ikke minst all ære til de som har stått i bresjen for å få disse ordningene på plass. Tusen, tusen takk. Jeg og mange med meg beundrer dere.

Medmenneskelighet er et stikkord som skulle vært reklamert i samme omfang som det markedskreftene vil at vi forbrukere skal betale for.

Tidligere ga man gaver til de man er glad i, blant annet for å vise nettopp det. Det var ikke nødvendigvis et kjøpt produkt, og på pakken kunne det stå «forsmå ikke», og det ble jul allikevel.