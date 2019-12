Store forskjeller i ledigheten i Nord-Troms

nyheter

Arbeidsledighetstallene fra Nav for desember viser at mens ledigheten er på 1,0 prosent både i Storfjord og i Lyngen ved årets utgang - nest lavest i Troms etter Bardu (0,6), står det litt dårligere til i Kvænangen og Kåfjord.

Kvænangen har den nest høyeste ledigheten i Troms med 3,8 prosent. Kun Torsken (4,8) har høyere ledighet i desember. Også Kåfjord har høy ledighet, forholdsvis sett, med 3,4 prosent ledighet.

Nordreisa har 2,4 prosent ledighet, mens Skjervøy ligger på 1,7 prosent.

Det generelle bildet er imidlertid at ledigheten er lav i Troms og Finnmark. Desembertallene for Troms som helhet viser at 1.392 personer er helt ledige i fylket. Tilsvarende tall for Finnmark er 1.086. Det gir en ledighet på 1,5 prosent i Troms og 2,7 prosent i Finnmark. Landsgjennomsnittet er på 2,2 prosent.

-Det er veldig gledelig for oss i NAV å kunne melde om lav ledighet, samtidig er det store utfordringer foran oss i 2020 med å skaffe hender og hoder som er kompetente for et arbeidsliv i endring. Omlag 30 prosent av de ledige i Troms og Finnmark er i ungdomsgruppen, og mange har gått for lenge uten å komme inn på arbeidsmarkedet. Her har vi fortsatt en stor jobb å gjøre og vi er selvsagt i gang, sier direktør Grete Kristoffersen i NAV Troms og Finnmark i en pressemelding.