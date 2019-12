Barna har laget pepperkakeby på Lyngseidet

nyheter

For å skape julestemning i lokalet oppfordret Spar på Lyngseidet at familier og barn kunne lage pepperkakehus som kan stå i butikklokalet.

– Dette er for unger her i Lyngen, hvor vi har ønsket at de leverer inn

Nå kan en finne en hel pepperkake-by, med pepperkakehus i mange fasonger.

– Vi har fått inn over 20 pepperkakehus nå, forteller Trond Figenschaou på Spar.

Flere av pepperkakehusene er signalbygg fra området, deriblant kirken på Lyngseidet.

– Flott ingeniørkunst

Figenschaou forteller at verkene har skapt stor begeistring og folk har gitt gode tilbakemeldinger om tiltaket.

– Folk er veldig begeistret over husene. De går rundt og ser på hvert bygg. Det er masse flott ingeniørkunst laget av unger her i Lyngen, forteller han.

For å vise frem det barna har laget tar de i buk et tomt butikklokale for å få plass til å stille ut alle.

Til initiativet vil de mandag 23. desember holde en avstemning av hvilket bygg som er finest.

Noen av deltagerne ønsker å få tilbake byggene, men hvis de blir flere igjen vil de holde en felles pepperkakehus-knusing.